A Torino, il referente della moschea Taiba ha suscitato polemiche con dichiarazioni in cui ha espresso sostegno ai missili iraniani e ha menzionato figure di spicco di Hamas durante un intervento pubblico in piazza. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, generando reazioni diverse nella città. La discussione sulla posizione della moschea e le conseguenze di queste affermazioni sono al centro del dibattito attuale.

Torino è al centro di una nuova polemica dopo le dichiarazioni di Brahim Baya, referente della moschea Taiba, che durante un intervento in piazza ha parlato in termini di elogio di missili iraniani e di figure di spicco di Hamas. Il discorso, pronunciato davanti a una folla, ha subito suscitato reazioni contrastanti nel dibattito pubblico nazionale. “Noi tifiamo per i missili iraniani ”, ha esordito Baya, proseguendo: “ vendicano un genocidio durato due anni che ha massacrato centomila persone mentre quei sionisti ballavano sul sangue dei palestinesi. Adesso assaporano qualcosa di quello che hanno assaporato i palestinesi da ottant’anni a questa parte ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, il referente della moschea Taiba di Torino: “Tifiamo per i missili iraniani”. È polemica

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