A 17 anni spaccia e tiene in casa oltre un chilo di droga la madre lo denuncia a Perugia | Arrestatelo

Un episodio a Perugia e Bettona mette in luce il fenomeno dello spaccio tra i giovani. Una madre ha denunciato il proprio figlio di 17 anni, trovato in possesso di oltre un chilo di droga durante una perquisizione. L’intervento delle forze dell’ordine ha sottolineato l'importanza di monitorare e intervenire tempestivamente per tutelare la sicurezza dei minori e delle comunità locali.

