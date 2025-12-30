Lutto nel casertano | si è spenta la madre dell’avvocato De Lucia

È deceduta Angela Della Valle, madre dell’avvocato Giuseppe De Lucia, a 90 anni. La sua scomparsa nel casertano ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che ne ha apprezzato la figura per le doti umane e il contributo alla vita sociale. La perdita rappresenta un momento di dolore e riflessione per familiari e amici.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.