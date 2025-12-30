Lutto nel casertano | si è spenta la madre dell’avvocato De Lucia
È deceduta Angela Della Valle, madre dell’avvocato Giuseppe De Lucia, a 90 anni. La sua scomparsa nel casertano ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che ne ha apprezzato la figura per le doti umane e il contributo alla vita sociale. La perdita rappresenta un momento di dolore e riflessione per familiari e amici.
È tornata alla Casa del Padre Angela Della Valle, di 90 anni, madre dell’avvocato Giuseppe De Lucia. La sua scomparsa ha destato profonda commozione nella comunità, dove era conosciuta e stimata non solo per il suo percorso professionale, ma soprattutto per le sue qualità umane.Per molti anni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
