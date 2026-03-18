Ricercatori della University of New Mexico e del Los Alamos National Laboratory hanno creato un nuovo metodo computazionale chiamato THOR AI, capace di risolvere in pochi secondi un enigma della fisica che ha resistito per oltre un secolo. Questo approccio affronta uno dei problemi più complessi della fisica statistica, in particolare il calcolo delle proprietà di sistemi complessi. La scoperta segna un passo importante nel campo della ricerca scientifica.

Questi calcoli sono fondamentali per prevedere proprietà termodinamiche e meccaniche, permettendo agli scienziati di comprendere e progettare materiali in diversi ambienti fisici. Per aumentare l’efficienza, i ricercatori hanno integrato THOR AI con potenziali di apprendimento automatico, che descrivono come gli atomi interagiscono e si muovono. Questa combinazione consente una modellazione precisa e rapida dei materiali, anche in condizioni estreme. “L’integrale configurazionale, che cattura le interazioni tra particelle, è notoriamente difficile e richiede tempi enormi. THOR AI ci permette di calcolare questi valori in modo diretto e accurato, migliorando la nostra comprensione della meccanica statistica”, afferma Boian Alexandrov, scienziato senior di Los Alamos e leader del progetto. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - THOR AI risolve in pochi secondi un enigma della fisica durato un secolo

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