Bambina di 2 anni cade nello stagno davanti a casa il giorno di Natale e muore | L’abbiamo persa di vista pochi secondi quei secondi in cui è uscita da sola

Il 25 dicembre, una famiglia ha vissuto un tragico incidente: la piccola Isobel Wallace, di soli 2 anni, è caduta nello stagno del giardino di casa e ha perso la vita. L’incidente si è verificato in pochi istanti, quando i genitori hanno perso di vista la bambina. Un dramma che ricorda l’importanza della vigilanza costante e della sicurezza negli spazi familiari.

Siamo a Doncaster, nel South Yorkshire e secondo quanto raccontato dalla famiglia, la piccola stava giocando con la cuginetta prima di sparire dalla vista dei parenti per pochi secondi. Secondi fatali, nei quali Isobel è caduta nel laghetto che si trova nel giardino della casa. Tamara Wallace, la mamma di Isobel, ha scritto sui social che la bambina era "avventurosa" e che "ha vissuto più in due anni di quanto alcuni bambini vivano in un'intera vita".

