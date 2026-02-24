Aggredito in pochi secondi David Rossi | le risposte della perizia

La perizia rivela che la pressione del viso di David Rossi contro i fili antipiccione ha causato i tagli sul labbro e sul naso, mentre quella contro la sbarra di sicurezza della finestra ha provocato le contusioni alla testa. La relazione conferma come in pochi secondi Rossi abbia subito un'aggressione, spiegando alcune delle ferite riscontrate sul suo corpo. I dettagli emergono dalla ricostruzione delle lesioni e chiariscono meglio le circostanze del suo decesso.

Siena, 24 febbraio 2026 – Emergono nuovi dettagli sulla morte di David Rossi: la pressione del viso contro i fili antipiccione spiegherebbe i tagli sul labbro e all'altezza del naso di Rossi, mentre la pressione contro la sbarra di sicurezza della finestra avrebbe provocato le contusioni alla testa, tagli e contusioni refertati fotograficamente all'indomani della morte. Rossi, la dinamica della morte: "Venne picchiato nel suo ufficio. Poi appeso fuori dalla finestra" Questi gli esiti della perizia del medico legale Robbi Manghi e del tenente del Ris Adolfo Gregori, consulenti tecnici della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Rossi, il capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena.