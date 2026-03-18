Testimone smascherato in aula dagli occhiali smart | riceveva suggerimenti in diretta durante il processo

Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha annullato la deposizione di un testimone durante un processo dopo aver scoperto che indossava occhiali smart. Durante il controinterrogatorio, il testimone è stato sorpreso a ricevere suggerimenti in diretta tramite gli occhiali, che gli fornivano risposte in tempo reale. La scoperta ha portato alla decisione di invalidare la sua testimonianza.

Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha invalidato la deposizione di un testimone sorpreso a usare occhiali intelligenti per ricevere risposte in tempo reale durante il controinterrogatorio. Il tentativo di incolpare un malfunzionamento di ChatGPT non ha convinto la Corte, che ha dichiarato il teste inattendibile, sollevando nuovi allarmi sull'uso dell'IA nei tribunali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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