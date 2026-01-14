Occhiali smart in Aula un deputato M5s riprende l’intervento di Conte sulla liberazione di Trentini

Durante l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera sulla liberazione di Alberto Trentini, un deputato del M5s ha ripreso l’intervento del leader, evidenziando un elemento insolito. La scena ha attirato l’attenzione, mentre alcuni hanno notato la presenza di occhiali smart indossati dal deputato, un dettaglio che ha suscitato curiosità tra i presenti. Un episodio che ha aggiunto un tocco di originalità all’assemblea parlamentare, senza comunque alterare il senso del discorso.

Compare qualcosa di strano durante l’intervento alla Camera del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento sulla liberazione di Alberto Trentini dal regime venezuelano. Poco distante, sulla sua destra, dagli occhiali del deputato Dario Carotenuto si nota una luce che lampeggia ritmicamente sulla montatura dei suoi occhiali. Non si tratta di un riflesso, ma di un vero e proprio LED. La scena, documentata nel video pubblicato nella pagina ufficiale di Giuseppe Conte, confrontata con altre immagini, mostra come il deputato pentastellato stesse riprendendo l’intervento del leader. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: “Non faccio video in Aula” Leggi anche: Trentini, l'ultima "impresa" di Fratoianni: cosa scrive sulla liberazione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: "Non faccio video in Aula" - Il deputato: "A volte li ho pure usati per fare video 'nascosti', ma solo fuori dalla Camera" ... adnkronos.com

Occhiali smart in Aula, un deputato M5s riprende l’intervento di Conte sulla liberazione di Trentini - Compare qualcosa di strano durante l’intervento alla Camera del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento sulla liberazione di Alberto Trentini dal regime venezuelano. msn.com

#EssilorLuxottica e #Meta vogliono produrre più occhiali smart x.com

Oakley Meta Days da Nencini Sport Il futuro degli occhiali è qui Vieni a scoprire i nuovi Oakley Meta Vanguard e Oakley Meta HSTN: design iconico, tecnologia smart e performance senza compromessi. 10–11 gennaio 2026 NS1 & Montecatini I nos facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.