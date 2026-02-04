La polizia di Bergamo ha arrestato un uomo e denunciato altri due dopo una notte di tensione. La vittima è stata sequestrata in auto e picchiata per un debito di droga. Durante la perquisizione a casa di uno degli indagati, sono stati trovati 1,5 kg di marijuana. La scena si è svolta venerdì sera, con i sospetti che hanno agito in modo violento per riscuotere il denaro.

IL CASO. Nella notte di venerdì 30 gennaio, la vittima sequestrata in auto. A casa di uno degli indagati c’erano 1,5 kg di marijuana. Attorno alle 3 della notte la vittima è stata trovata ferita in via Borgo Palazzo, soccorsa dal 118 e trasferita per un controllo al Bolognini di Seriate e poi dimessa. La polizia di Stato interviene con una volante e raccoglie la sua denuncia: l’uomo, con problemi di tossicodipendenza, riferisce di essere salito a bordo di un’auto con a bordo inizialmente due conoscenti nella zona di via Carnevali e di essere stato incappucciato, picchiato e poi abbandonato appunto in via Borgo Palazzo dopo che l’auto avrebbe fatto – salito anche un terzo uomo – alcuni giri nella periferia cittadina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, picchiato per debito di droga. Un arresto e due denunciati

