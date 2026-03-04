picchiato e minacciato di morte denunciati i due aggressori

Due uomini sono stati denunciati dopo aver picchiato e minacciato di morte un uomo in seguito a un episodio considerato un grave sgarbo. La vicenda si è svolta in un'area pubblica, dove i aggressori hanno aggredito la vittima senza alcun motivo apparente. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato i responsabili.

Era stata una vera e propria spedizione punitiva contro quell’uomo che, a loro avviso aveva commesso un grave sgarbo. Così, dopo essersi appostati nei pressi della sua auto, lo avevano sorpreso all’interno della vettura, lo avevano minacciato di morte, lo avevano brutalmente aggredito e regolato i conti in sospeso. A conclusione delle indagini sull’inquietante episodio, i carabinieri della Sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile del Comando di Fermo hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria due cittadini di nazionalità tunisina, rispettivamente di 42 e 22 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

