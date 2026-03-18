Un nuovo capitolo si apre nel Partito Democratico del Sannio, con un membro che annuncia ufficialmente la decisione di lasciare il partito. La motivazione principale riguarda le scelte considerate sbagliate e la mancanza di una visione chiara da parte della leadership. La comunicazione è stata resa nota tramite un breve messaggio in cui si sottolinea la coerenza personale nel decidere di andare via.

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo scossone attraversa il Partito Democratico sannita. Dopo gli addii di Giuseppe Addabbo, Angelo Marino e Antonio Iavarone – i tre sindaci dissidenti che alle scorse elezioni provinciali si erano posti in aperta contrapposizione con la linea del partito – arriva un’altra uscita pesante: quella di Pio Canu, storico esponente dem ed ex vice segretario provinciale. Una decisione che segna un ulteriore indebolimento del quadro politico interno e che lo stesso Canu definisce frutto di una lunga riflessione maturata su basi “squisitamente politiche”. “Mai avrei immaginato di scrivere questo comunicato – afferma – ma esistono valori, modalità e idee che non possono essere traditi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terremoto nel PD Sannita, ancora un addio: “Scelte sbagliate e nessuna visione, vado via con coerenza”

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