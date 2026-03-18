terremoti edifici sicuri e detrazioni fiscali

Il Sismabonus rimane uno degli incentivi principali per la casa anche nel 2026, offrendo agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza degli edifici situati in zone sismiche. La misura è destinata a sostenere chi vuole migliorare la resistenza degli immobili ai terremoti, favorendo interventi di consolidamento e rafforzamento. La conferma di questa detrazione si inserisce in un quadro di incentivi per la sicurezza sismica degli edifici.

Tra gli incentivi per la casa confermati anche per il 2026 resta centrale il Sismabonus, la misura fiscale pensata per favorire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici nelle aree a rischio terremoti. Il bonus permette di recuperare una parte delle spese sostenute per lavori di miglioramento sismico attraverso una detrazione Irpef da dividere in dieci quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi. Per gli interventi effettuati sulla prima abitazione, la detrazione resta pari al 50% delle spese sostenute, mentre scende al 36% per le seconde case o per altri immobili. Il limite massimo di spesa detraibile è fissato a 96mila euro per ogni unità immobiliare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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