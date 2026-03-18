Terrazzo | a Genova costa 565 euro in più al metro quadro

A Genova il prezzo al metro quadro di un immobile con terrazzo è di 565 euro più alto rispetto a uno senza. Il mercato immobiliare italiano mostra come la presenza di uno spazio esterno possa aumentare significativamente il valore di una proprietà, con un incremento che può arrivare fino al 35%. Questa tendenza si sta consolidando come un fattore importante nelle valutazioni immobiliari.

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una trasformazione silenziosa ma potente: la presenza di un terrazzo non è più un semplice optional, bensì un moltiplicatore di valore che può far lievitare il prezzo di vendita fino al 35%. In questa classifica aggiornata a marzo 2026, Genova emerge come la città dove lo scarto tra abitazioni con e senza spazio esterno è massimo, con un sovrapprezzo di 565 euro per metro quadro. Il fenomeno non si limita al capoluogo ligure, ma interessa l’intero territorio nazionale, ridefinendo le priorità di chi cerca casa. I dati confermano che il desiderio di spazi aperti ha fatto schizzare i prezzi delle case dotate di terrazza molto più velocemente rispetto agli immobili privi di tale caratteristica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Buonasera. Mi aiutatemi ad arredare questo grande terrazzo Vorrei mettere un tavolo per pranzare dove ora c'è il divanetto, aggiungere qualche tappeto e magari del prato finto. Si trova a nord ma è molto luminoso.Non mi piacciono le piastrelle perché sono - facebook.com facebook