Comprare una casa con terrazzo a Milano costa almeno 400 euro in più al metro quadro

In Italia, il prezzo al metro quadro per una casa con terrazzo supera di circa 120 euro quello di un immobile senza. A Milano, questa differenza si traduce in almeno 400 euro in più per metro quadro. La media nazionale indica che le case con terrazzo costano in media 2.269 euromq, mentre le altre si fermano a 2.148 euromq.

Una casa con terrazzo in Italia costa in media 2.269 euromq, una senza si ferma a 2.148 euromq: 120 euro di differenza. Lo ha rilevato Immobiliare.it, che ha esaminato l’incidenza di questa caratteristica sui prezzi immobiliari in tutto il paese, focalizzandosi su alcuni centri urbani.Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Comprare casa a Genova, prezzi in lieve calo. Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadroIl mercato immobiliare di Genova mostra segnali di lieve rallentamento nella prima parte del 2025.

Quanto costa un monolocale a Milano, le zone e i prezzi al metro quadroMilano resta la città più cara d’Italia anche quando si guarda al taglio abitativo minimo, il monolocale.

Contenuti e approfondimenti su Comprare una casa con terrazzo a Milano...

Temi più discussi: Comprare casa a Roma è diventato un miraggio: solo il 9% dei single può permetterselo; Mutui green marzo 2026: tassi fissi e agevolazioni per comprare casa in classe A; Comprare casa a Genova, prezzi in lieve calo. Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadro; Per acquistare casa a Padova servono 79 stipendi: il prezzo medio è 2.700 euro al metro quadro.

Comprare una casa con terrazzo (a Milano) costa almeno 400 euro in più al metro quadroUna casa con terrazzo in Italia costa in media 2.269 euro/mq, una senza si ferma a 2.148 euro/mq: 120 euro di differenza. Lo ha rilevato Immobiliare.it, che ha esaminato l’incidenza di questa ... milanotoday.it

Comprare casa con i bonus 2025: ecco come fruire del 50 per cento di scontoFino al 31 dicembre si può approfittare della detrazione fiscale fino a un importo massimo di 96 mila euro. Cosa sapere. Comprare una casa si può anche con i bonus edilizi 2025. Si tratta di unità ... lettera43.it

Comprare il gas russo va bene, ma dobbiamo cacciare gli artisti russi dalla #Biennale di Venezia x.com

Possiamo comprare molte cose. Un telefono nuovo, una macchina, un divano nuovo, un abito elegante, un weekend fuori città o una cena in quel ristorante che volevi provare. Ma le cose che contano davvero funzionano in modo diverso. L’amicizia non ha un - facebook.com facebook