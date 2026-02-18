In stato confusionale con due coltelli in mano di fronte un' abitazione | denunciato
Un uomo in stato confusionale, armato di due coltelli, è stato denunciato dopo aver disturbato i residenti di via Opificio a Catania. La polizia è intervenuta quando alcuni vicini hanno chiamato le forze dell'ordine, allarmati dalla scena. L’uomo si trovava seduto davanti alla porta di casa, con le mani ancora impugnate alle lame.
Protagonista un 28enne di nazionalità nigeriana. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l'uomo in passato avrebbe già tenuto comportamenti simili È stato trovato seduto davanti al portone di un'abitazione in via Opificio, a Catania, con in mano due grossi coltelli da cucina. Protagonista un 28enne di nazionalità nigeriana, denunciato dalla polizia. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della squadra volanti della questura di Catania, che hanno notato l’uomo in evidente stato confusionale mentre impugnava due coltelli con lame di circa 30 centimetri ciascuna. I poliziotti sono intervenuti per prevenire possibili rischi per l'incolumità dell’uomo e dei passanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
