Terni weekend di arresti per spaccio | 20enni sorpresi al parco preso anche un turista con dosi di cocaina

Da virgilio.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana a Terni sono stati effettuati diversi arresti legati allo spaccio di droga. Tre persone sono state fermate nel centro cittadino e nei parchi, con sequestri di hashish e cocaina. Tra gli arrestati ci sono anche due ventenni e un uomo considerato un

Tre arresti per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio a Terni. I militari hanno fermato due giovani in un parco cittadino e un terzo uomo in un parcheggio, sequestrando hashish e cocaina destinati, secondo gli inquirenti, allo spaccio. Controlli nei parchi: due giovani fermati con hashish e denaro contante Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio quando i militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Terni hanno notato due ragazzi, un 20enne italiano e un 21enne straniero, aggirarsi con atteggiamento sospetto in Strada Santa Filomena, all’interno di un campetto da calcio nel parco Angeli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Terni, weekend di arresti per spaccio: 20enni sorpresi al parco, preso anche un "turista" con dosi di cocaina

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