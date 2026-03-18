Terni weekend di arresti per spaccio | 20enni sorpresi al parco preso anche un turista con dosi di cocaina

Durante il fine settimana a Terni sono stati effettuati diversi arresti legati allo spaccio di droga. Tre persone sono state fermate nel centro cittadino e nei parchi, con sequestri di hashish e cocaina. Tra gli arrestati ci sono anche due ventenni e un uomo considerato un

Tre arresti per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio a Terni. I militari hanno fermato due giovani in un parco cittadino e un terzo uomo in un parcheggio, sequestrando hashish e cocaina destinati, secondo gli inquirenti, allo spaccio. Controlli nei parchi: due giovani fermati con hashish e denaro contante Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio quando i militari della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Terni hanno notato due ragazzi, un 20enne italiano e un 21enne straniero, aggirarsi con atteggiamento sospetto in Strada Santa Filomena, all’interno di un campetto da calcio nel parco Angeli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terni, weekend di arresti per spaccio: 20enni sorpresi al parco, preso anche un "turista" con dosi di cocaina Articoli correlati Leggi anche: Milano: sorpresi con cocaina nascosta in auto, due arresti per spaccio Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane “Faro”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio, il personale del Commissariato di Polizia di Colleferro, con l’ausilio... Una raccolta di contenuti su Terni weekend di arresti per spaccio... Temi più discussi: Terni, guerra ai pusher dei boschi a Cesi, Piediluco e Cervara: i carabinieri arrestano quattro marocchini; Viola il divieto di avvicinamento all'ex compagna: arrestato; Spaccio nei boschi del Ternano: quattro arresti in dieci giorni tra cocaina e droga. Blitz dei Carabinieri con lo squadrone elicotteri; Terni. Perseguita la ex, finisce ai domiciliari. Spaccio in un campetto di calcio: tre arresti, sequestrati droga e denaroSabato scorso a Terni, all’ora di pranzo, sottoposti a controllo due ragazzi, un 20enne italiano ed un 21enne straniero, notati con fare sospetto in Strada Santa Filomena, all’interno di un campetto d ... umbria24.it Terni, blitz dei carabinieri nei boschi a caccia dei pusher. Scattano quattro arresti. Sequestrata drogaIn azione anche lo squadrone eliportato cacciatori Puglia, specializzato nelle attività in aree impervie per la ricerca di latitanti e contro la criminalità organizzata ... corrieredellumbria.it Intervista al segretario ternano del Partito Democratico Leopoldo Di Girolamo per parlare del Referendum sulla giustizia. Molti giovani in campo, tra cui il gruppo dei Giovani Democratici di Terni. - facebook.com facebook Il senatore meloniano durante un evento per il sì a Terni: "Con un plotone d'esecuzione sai che devi morire... Dal cancro puoi guarire o morire. Il problema è che ti curano i medici. Se tu vai nelle mani della magistratura invece è un'avventura" x.com