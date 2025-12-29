La collezione del Leone ai Musei Vaticani
La collezione del Leone ai Musei Vaticani offre l’opportunità di ammirare opere di grande valore, tra cui la marina di Carrà del 1952. Questa tela, recentemente esposta, permette di apprezzare i dettagli e i colori originali di un capolavoro che rappresenta un momento significativo della storia dell’arte italiana. Una visita che arricchisce la conoscenza e la comprensione delle espressioni artistiche del XX secolo.
Che meraviglia questa marina di Carrà: è un’opera del 1952 e ora la si può vedere dal vero e a colori. L’onda gentile della Versilia, che ora pare morta e grigia, nel dipinto evoca quella della mia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
