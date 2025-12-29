La collezione del Leone ai Musei Vaticani offre l’opportunità di ammirare opere di grande valore, tra cui la marina di Carrà del 1952. Questa tela, recentemente esposta, permette di apprezzare i dettagli e i colori originali di un capolavoro che rappresenta un momento significativo della storia dell’arte italiana. Una visita che arricchisce la conoscenza e la comprensione delle espressioni artistiche del XX secolo.

Che meraviglia questa marina di Carrà: è un’opera del 1952 e ora la si può vedere dal vero e a colori. L’onda gentile della Versilia, che ora pare morta e grigia, nel dipinto evoca quella della mia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La collezione del Leone ai Musei Vaticani

