Tenta la conclusione ma colpisce i cavi elettrici | pallone fulminato all' istante

Durante una partita della terza divisione del Kosovo, un giocatore ha tentato di segnare ma il pallone è uscito dal campo e ha colpito i cavi elettrici soprastanti. L’impatto ha causato una scarica che ha fulminato il pallone all’istante, senza che ci siano state altre conseguenze. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, che hanno assistito al momento senza poter intervenire.

Succede nella terza divisione del Kosovo: un giocatore tenta la conclusione, ma il pallone schizza fuori dal recinto e impatta i cavi elettrici. Il risultato? La sfera viene fulminata all'istante e per diversi secondi piovono ovunque scintille. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tenta la conclusione, ma colpisce i cavi elettrici: pallone fulminato all'istante Articoli correlati Leggi anche: Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: ‘giallo’ rigore in Inter-Lecce Ancora allarme lungo la ferrovia. Bruciati cavi elettrici della linea. L’ipotesi di un altro sabotaggioCOSIO VALTELLINO L’ipotesi è inquietante, sabotaggio, e non è stata smentita, al pari di quanto accaduto esattamente lunedì scorso a S. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tenta la conclusione ma colpisce i cavi... Temi più discussi: Serie B Femminile 2025/26 | Al 'Bruno Nespoli' l'Arezzo supera il Verona; Scatto d'orgoglio e super Caracciolo! Cagliari battuto 3-1; Tenta di acquistare dei ricambi su internet ma viene truffato; La Torres raggiunta sul pari a Carpi: 1-1. Il portiere tenta la mossa disperata sul rigore decisivo, ma non basta: scena folle ai playout in NorvegiaNel playout della seconda divisione norvegese tra Brattvåg e Moss si è verificata una scena incredibile sul rigore decisivo: il portiere Baskett tenta una mossa disperata per distrarre il tiratore, ma ... fanpage.it Tenta di acquistare dei ricambi su internet ma viene truffatoI carabinieri di Montegiorgio a conclusione di accurate indagini hanno denunciato una coppia di origini campane . msn.com - 20enne in fuga tenta di investire i carabinieri - La Procura contesta il tentato omicidio. #castelmassa #tentatoomicidio #carabinieri - facebook.com facebook Un altro #detenuto tenta di #evadere dalla casa lavoro di #Castelfranco: feriti tre #agenti di #polizia penitenziaria per bloccarlo x.com