Bonny cade in area ma Veiga colpisce il pallone | ‘giallo’ rigore in Inter-Lecce

Da periodicodaily.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce, Bonny è caduto in area, ma l’arbitro ha deciso di revocare il rigore dopo aver consultato l’azione. L’episodio ha suscitato diverse proteste tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolineando ancora una volta le controversie legate alle decisioni arbitrali in questa stagione. La partita si è svolta a San Siro, restando sotto i riflettori per la sua fase discussa.

(Adnkronos) – Calcio di rigore revocato all'Inter nella sfida con il Lecce. Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall'ennesimo episodio da moviola di questo campionato, che ha generato non poche proteste a San Siro. Succede tutto al 24', quando Bonny viene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: Moviola Lecce-Napoli: Collu da 5,5, giusto il rigore ma manca un giallo

Leggi anche: Di Lorenzo cade in area e Mariani fischia il rigore (in ritardo), De Bruyne segna ed esce per infortunio: in Napoli-Inter è successo di tutto in tre minuti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

bonny cade area veigaBonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: 'giallo' rigore in Inter-Lecce - Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall'ennesimo episodio da mo ... adnkronos.com

bonny cade area veigaInter-Lecce la moviola live: rigore tolto a Bonny col VAR. Giallo a Thuram per simulazione - Lecce è il recupero della 16esima giornata della Serie A 2025/2026 rinviata per l'impegno in Supercoppa Italiana dei nerazzurri. msn.com

bonny cade area veigaLive - Inter-Lecce 0-0, 23': Thuram cade in area salentina, Maresca lo ammonisce per simulazione - Bella azione dell'Inter, che però finisce con un lancio di Barella troppo profond ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.