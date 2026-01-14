Bonny cade in area ma Veiga colpisce il pallone | ‘giallo’ rigore in Inter-Lecce
Durante il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce, Bonny è caduto in area, ma l’arbitro ha deciso di revocare il rigore dopo aver consultato l’azione. L’episodio ha suscitato diverse proteste tra i tifosi e gli addetti ai lavori, sottolineando ancora una volta le controversie legate alle decisioni arbitrali in questa stagione. La partita si è svolta a San Siro, restando sotto i riflettori per la sua fase discussa.
(Adnkronos) – Calcio di rigore revocato all'Inter nella sfida con il Lecce. Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall'ennesimo episodio da moviola di questo campionato, che ha generato non poche proteste a San Siro. Succede tutto al 24', quando Bonny viene . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
