Ancora allarme lungo la ferrovia Bruciati cavi elettrici della linea L’ipotesi di un altro sabotaggio
L’incendio dei cavi elettrici lungo la ferrovia deriva probabilmente da un atto di sabotaggio, che ha causato interruzioni nel servizio e lasciato i pendolari senza trasporti per diverse ore. Le autorità stanno indagando su questa nuova azione, che si aggiunge a un episodio simile avvenuto pochi giorni fa nella stessa zona. Nei giorni scorsi, le squadre di tecnici hanno lavorato senza sosta per riparare i danni e ripristinare la linea.
COSIO VALTELLINO L'ipotesi è inquietante, sabotaggio, e non è stata smentita, al pari di quanto accaduto esattamente lunedì scorso a S.Giacomo di Teglio, quando per un guasto alla linea elettrica di natura "ancora da accertare" però le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea potenziata per i Giochi olimpici appena conclusi furono pesanti e numerose, tra ritardi e cancellazioni di corse. Ad essere interessata ancora una volta la linea Milano-Tirano, ieri nel tratto Colico-Sondrio, più precisamente nei pressi della stazione di Cosio Valtellino, non distante dalla rotonda della tangenziale, dove intorno alle 7 un passante ha chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver notato delle fiamme a ridosso della massicciata.
Bologna, altro sabotaggio ai treni: tranciati i cavi lungo la linea merciQuesta notte a Bologna si è verificato un nuovo sabotaggio ai treni.
Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioNella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria tra Lecco e Tirano.
