Legnano lavori e manifestazioni | una settimana di disagi per gli automobilisti

A Legnano, questa settimana sono previsti diversi lavori e manifestazioni che influenzeranno la circolazione. La città è interessata da cantieri aperti e interventi programmati, mentre si svolgono alcune manifestazioni pubbliche. Le modifiche alla viabilità riguarderanno diverse vie e saranno visibili agli automobilisti durante i prossimi giorni. La situazione potrebbe comportare possibili disagi alla circolazione locale.

Legnano, 15 marzo 2026 – Si prospettano nuovi disagi alla circolazione in città, già interessata da alcuni cantieri e con altri interventi al via: diversi i lavori o le manifestazioni che comporteranno variazioni alla viabilità. A partire da viale Gorizia, dove martedì saranno potati gli alberi: dalle 9 alle 16 e dalle 17 alle 18 chiuderà al traffico il tratto tra le vie Bissolati e Santa Caterina. I veicoli provenienti da viale Gorizia all’intersezione con via Bissolati dovranno svoltare a destra in direzione di viale Toselli; da via Bissolati verso viale Gorizia, obbligo di proseguire dritto verso viale Toselli. Al quartiere Oltrestazione, via Cristoforo Colombo venerdì dalle 8. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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