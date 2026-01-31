Lazio stop Zaccagni | lesione all’obliquo dell’addome

La Lazio perde Mattia Zaccagni per diversi giorni. Gli esami hanno confermato una lesione all’obliquo dell’addome. Il giocatore era stato costretto a lasciare il campo già durante la rifinitura, e ora dovrà stare fermo almeno fino a nuove valutazioni.

Stop importante in casa Lazio. Gli esami hanno confermato una lesione del muscolo obliquo dell'addome per Mattia Zaccagni, rimasto fuori contro il Genoa dopo aver alzato bandiera bianca già nella rifinitura. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'esito degli accertamenti svolti a Villa Mafalda: lesione di medio grado, percorso riabilitativo già iniziato e rivalutazione nei prossimi giorni. I tempi di recupero indicano uno stop stimato intorno al mese. Un'assenza pesante per la Lazio, che perde uno dei suoi riferimenti offensivi nel momento chiave della stagione.

