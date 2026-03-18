Al Teatro Verdi, l'Orchestra Regionale del Trentino, diretta da Emmanuel Tjeknavorian, si esibirà con il violoncellista Jeremias Fliedl. Il concerto comprende l'esecuzione di brani di Jean Sibelius, tra cui la composizione Morte di Mélisande da Pelléas et Mélisande op. 46, e il Concerto per violoncello e orchestra n. di Franz Joseph Haydn.

FIRENZE – Da giovane promessa a direttore dell’anno: è l’ascesa velocissima di Emmanuel Tjeknavorian da quando, famoso già come violinista, ma non ancora come direttore, è salito la prima volta due anni fa sul podio dell’ORT. Proprio allora fu nominato ufficialmente Direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano e nel 2025 ha avuto il Premio Abbiati come direttore dell’anno. Torna ora al Teatro Verdi, giovedì 19 marzo, a dirigere l’Orchestra della Toscana (ORT); in programma Jean Sibelius, Morte di Mélisande da Pelléas et Mélisande op. 46; Franz Joseph Haydn, Concerto per violoncello e orchestra n. 2, solista Jeremias Fliedl, e Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro Verdi: ORT diretta da Emmanuel Tjeknavorian; al violoncello Jeremias Fliedl

Articoli correlati

Carrara: Ort al Teatro Animosi, 2 concerti con Tjeknavorian e FliedlIl Teatro degli Animosi di Carrara si prepara ad accogliere due appuntamenti musicali fondamentali per la stagione dell'Orchestra della Toscana, con...

Firenze, Teatro Verdi: l’ORT diretta da Balázs Kocsár con Alexey Stadler al violoncelloFIRENZE – Mercoledì 28 gennaio al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Balázs Kocsár per una prima esecuzione...