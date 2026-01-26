Il Teatro Verdi di Firenze ospita un concerto dell’Orchestra della Toscana, diretta da Balázs Kocsár, con il violoncellista Alexey Stadler. In programma la prima assoluta della Grande Danse, concerto scritto da Paolo Catenaccio appositamente per questa occasione, e le Variazioni su un tema rococò op. 33. Un incontro tra composizione contemporanea e classica, in un contesto di grande qualità artistica.

FIRENZE – Mercoledì 28 gennaio al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Balázs Kocsár per una prima esecuzione assoluta della Grande Danse, concerto per violoncello e orchestra, commissionata a Paolo Catenaccio dalla stessa Fondazione ORT); al violoncello Alexey Stadler, solista anche nelle Variazioni su un tema rococò op. 33 (versione Fitzenhagen) di Pëtr Il’ic Cajkovskij che chiudono la prima parte del programma. Nella seconda, la Sinfonia n. 36 K. 425 “Linz” di Wolfgang Amadeus Mozart. Replica giovedì 29 alla Città del Teatro di Cascina. C’è un’idea molto concreta dietro questo concerto: far convivere linguaggi diversi senza trasformarli in “pianeti separati”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Teatro Verdi: l’ORT diretta da Balázs Kocsár con Alexey Stadler al violoncello

Leggi anche: Al Teatro Verdi Hossein Pishkar torna con l’ORT insieme alla pianista Marie-Ange Nguci per un viaggio nel Romanticismo tedesco

Firenze, doppio appuntamento con Paolo Ruffini al teatro VerdiA Firenze, il teatro Verdi ospita due eventi con Paolo Ruffini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Firenze, omaggio in musica a Strauss al teatro Verdi; Firenze - Teatro del Maggio: Tosca (cast alternativo); Orchestra della Toscana: Balázs Kocsár e Alexey Stadler in concerto al Teatro Verdi di Firenze; Balázs Kocsár e il violoncellista Alexey Stadler per la prima produzione ORT del 2026.

Teatro, al Verdi di Firenze l'omaggio a Strauss con il nuovo spettacolo dei Mnozil BrassOltre trent’anni di live e l’etichetta di brass band più virtuosa e funambolica al mondo: da Vienna con molto humour, i Mnozil Brass saranno in concerto mercoledì 11 febbraio al Teatro Verdi di ... 055firenze.it

’Abitare’ l’Orchestra della Toscana. Al Verdi violoncello protagonistaMercoledì il concerto: l’eleganza rococò di ?ajkovskij e la brillantezza sinfonica del Mozart della Linz ... msn.com

Teatro Verdi Firenze | Florence facebook

Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: "Tosca" – cast alternativo x.com