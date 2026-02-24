Wonderful lo spettacolo in scena al teatro Moderno di Tegoleto

Il Gruppo Teatrale Il Castellaccio e la Scuola di Danza Rita e Roberta Giubilei portano in scena “Wonderful” al Teatro Moderno di Tegoleto, causando grande attesa tra il pubblico locale. La rappresentazione si svolgerà domenica 1 marzo alle ore 16, attirando appassionati di teatro e danza. La compagnia ha scelto questa data per coinvolgere la comunità in un evento artistico speciale. La rappresentazione promette di sorprendere gli spettatori con un mix di emozioni e performance vivaci.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – Sarà il Gruppo Teatrale Il Castellaccio (Perugia) – Scuola di Danza Rita e Roberta Giubilei con " Wonderful" ad andare in scena domenica 1 marzo, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto. Si tratta di uno spettacolo per famiglie e bambini con adattamento, testo e regia di Lucia Zappalorto. Un gruppo di attori alle prese con vecchi costumi ed oggetti inutilizzati, si trova a che fare con una ragazza, esuberante e stravagante, che dice di essere Alice, proprio lei quella del Paese delle Meraviglie. Tra l'incredulità e la magia del palcoscenico si ritrovano a essere i personaggi di quella storia in un mondo surreale tra situazioni bizzarre e ingestibili: tutto straordinariamente Wonderful! Con Paola Conti, Olivia Falchi, M.