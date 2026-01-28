La Compagnia Professionale Maniman porta in scena Il Cerchio al Teatro Garage

Alla Sala Diana del Teatro Garage, venerdì sera, la Compagnia Professionale Maniman Teatro presenta “Il Cerchio”. Lo spettacolo fa parte della rassegna di teatro d’improvvisazione e cattura il pubblico con una performance senza copione, piena di sorprese e risate. La compagnia si prepara a sorprendere gli spettatori con un evento che promette energia e spontaneità.

Alla Sala Diana del Teatro Garage, venerdì 30 gennaio alle 21, per la rassegna di teatro d’improvvisazione, la Compagnia Professionale Maniman Teatro porterà in scena “Il Cerchio”. Secondo la tecnica consueta dell’improvvisazione la Compagnia propone uno spettacolo che si snoda attraverso una serie di storie intrecciate da legami sottili che coinvolgono il pubblico e partendo da uno spunto in cui l’inizio diventa la fine e la fine genera una nuova coinvolgente vicenda. Il Cerchio diventa così il simbolo di una catena di storie che si snodano in maniera circolare. La biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

