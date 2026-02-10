La UE vuole darsi un’altra martellata sui piedi negando l’acciaio russo alle industrie europee

Il Parlamento europeo ha approvato una nuova proposta che mira a vietare completamente l’importazione di acciaio dalla Russia. La decisione arriva in un momento di tensioni crescenti tra l’Unione e Mosca e potrebbe colpire duramente le aziende europee che si riforniscono di acciaio russo. La misura, ancora da definire nei dettagli, rischia di aumentare i costi e creare problemi nelle filiere produttive di molti Paesi membri. Ora toccherà ai ministri trovare un accordo definitivo.

Dal Parlamento di Strasburgo arriva la proposta di vietare definitivamente l'importazione di acciaio russo. Con l'intenzione nobilissima di lasciare senza introiti la macchina da guerra del Cremlino, gli accaniti antirussi finiranno per soffocare l'industria pesante dei Paesi membri della UE, che rimarrebbero con poche alternative di acquisto delle materie prime. L'import era aumentato. Nonostante tutti gli ostacoli che si presentano sul percorso – dalle sanzioni varie alle restrizioni bancarie – lo scorso anno la UE ha incamerato ancora più acciaio russo di prima. Da gennaio a ottobre del 2025 il totale degli acquisti ammontava a un valore di 1,72 miliardi di euro, secondo i dati Eurostat.

