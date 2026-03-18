Task force in zona stazione Due arresti 22 denunciati una pioggia di provvedimenti

Nella zona della stazione, una task force ha effettuato 95 interventi in sette giorni, portando all’arresto di due persone, alla denuncia di 22 individui e all’emissione di 17 provvedimenti amministrativi. Durante questa attività sono stati impiegati diversi agenti, che hanno operato per mantenere l’ordine pubblico e verificare situazioni di irregolarità. La presenza delle forze dell’ordine si è concentrata soprattutto nelle aree di maggiore afflusso.

Ben 95 interventi in una settimana, con due arresti, 22 denunce a vario titolo e 17 provvedimenti amministrativi. È l’esito della task force messa in campo dalla questura che prosegue senza sosta con l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Reggio, con un rafforzamento significativo dei servizi di prevenzione finalizzati a garantire maggiore sicurezza urbana. Particolare attenzione continua a essere rivolta alle aree considerate più sensibili, tra cui la zona della stazione storica e le aree limitrofe, spesso interessate da fenomeni di degrado. Nel corso dell’ultima settimana, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, attraverso la Squadra Volanti, ha effettuato complessivamente 95 interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Task force in zona stazione. Due arresti, 22 denunciati una pioggia di provvedimenti Articoli correlati Iran, Confindustria: chiediamo al governo una task force di emergenzaCon l’attacco all’Iran, “prevediamo di nuovo una elevata volatilità dei prezzi dell’energia fino a quando le tensioni non saranno rientrate”. Putin ha inviato una task force di spie per aiutare OrbánLa macchina di influenza politica del Cremlino potrebbe essere già al lavoro sulle elezioni ungheresi del 2026. Contenuti e approfondimenti su Task force Temi più discussi: Task force in zona stazione. Due arresti, 22 denunciati una pioggia di provvedimenti; Napoli-Torino: task force della Polizia Locale allo Stadio Maradona; Task Force Golfo: continua l’assistenza ai connazionali nel Golfo; La task force inviata per la lotta all’Isis è nel mirino dei pasdaran. Roma, ultimo weekend in zona gialla? Task force della Polizia contro la vendita degli alcolici dopo le 18In vista di quello che potrebbe essere l’ultimo weekend in zona gialla per il Lazio, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha emanato una stretta sulla vendita di alcolici dopo le 18. Una task force ... ilcorrieredellacitta.com Bari: una task force per gestire il degrado fisico e sociale in cui versa la zona in piazza MoroQuesta mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo in piazza Moro con la task force comunale piazze anti degrado, composta dai referenti del settore Welfare, della Polizia locale e ... lamilano.it TASK FORCE DI ESPERTI PER I COMUNI Contro la carenza di personale, operativo tra un paio di mesi il tavolo tecnico permanente tra Cal e Pat. Le prime risposte entro fine anno. Cerghini, Cal: " In rete alcuni servizi, senza parlare di fusioni o aggregazioni" - facebook.com facebook La Task Force Giovanisì, guidata da Bernard Dika, Sottosegretario della Presidenza e coordinatore Giovanisì, è arrivata a Lucca! I rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Lucca e Massa Carrara hanno dato vita alle loro idee: segui il loro viaggio x.com