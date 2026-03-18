Tardelli riceve Onda Azzurra | storia e futuro del calcio

Domani, mercoledì 18 marzo, Marco Tardelli riceverà il premio Onda Azzurra 2026 durante una cerimonia a Palazzo Valentini a Roma. L’evento è dedicato a celebrare il suo contributo al calcio e si svolge nella capitale italiana. La consegna del riconoscimento si inserisce in un contesto di celebrazione delle figure che hanno segnato la storia sportiva del paese.

Marco Tardelli riceverà il riconoscimento Onda Azzurra 2026 domani, mercoledì 18 marzo, presso Palazzo Valentini a Roma. La cerimonia si svolge nella sede della Città Metropolitana per onorare chi ha trasmesso i valori sportivi alle nuove generazioni. L’evento è organizzato dall’Asd Ostia 1984 e vedrà la consegna del premio da parte di Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, e dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato. Il calcio non è solo un gioco ma un veicolo educativo che collega passato e presente. Oltre il trofeo: il valore dei cimeli esposti. Parallelamente al premio principale, verrà consegnata una targa al dirigente Francesco Franchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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