Il calcio è quel fantastico mondo dove tutti si sentono allenatori o giocatori senza aver mai vissuto uno spogliatoio Tardelli

Il calcio, spesso, è percepito come un mondo in cui ognuno si sente protagonista, anche senza aver vissuto l'esperienza di uno spogliatoio. Marco Tardelli, su La Stampa, analizza il momento attuale della Juventus in vista della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 18:00.

Marco Tardelli, su La Stampa, analizza il momento della Juventus in vista della supersfida contro il Napoli (domenica alle 18:00). Non è mancata una critica a chi, impudentemente, si sente in diritto di dare consigli agli allenatori di calcio senza mai aver vissuto uno spogliatoio. Tardelli contro i saputelli del calcio. Si legge sulla Stampa: Il calcio è bello, imprevedibile, emozionante, mai scontato, un mondo nel quale tutti possono dire la loro senza essere smentiti. Dove tutti si sentono allenatori, giocatori e dirigenti migliori in assoluto senza avere mai vissuto uno spogliatoio, un campo da calcio o una panchina.

