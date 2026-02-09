Tardelli non ha risparmiato critiche alla proprietà della Juventus. In un intervento deciso, l’ex campione ha detto che oggi mancano persone che amino davvero il club, a differenza di quanto faceva l’Avvocato Agnelli. Secondo Tardelli, ora si pensa più ai soldi che alla passione per la squadra. “Oggi manca uno che ami la Juventus”, ha detto, sottolineando come in passato il club fosse guidato da persone che ci mettevano il cuore, non solo il portafoglio.

“Oggi manca uno che ami la Juventus: l’Avvocato non usava la Juve come business, ma perché gli piaceva stare lì con i giocatori. Ora invece i proprietari non seguono molto. Non ho mai avuto un grandissimo rapporto con lui, ma forse rimpiango Andrea Agnelli: lui era sul campo, ai suoi tempi c’era qualcuno con cui poter parlare. Io spero che la Juventus trovi un proprietario”: così l'ex bianconero Marco Tardelli a margine della presentazione del film documentario 'Juventus, Primo Amore', che celebra i successi del decennio 1975-1985. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Agnelli? Oggi gente che non conosce il calcio": Tardelli attacca la proprietà della Juve

Approfondimenti su Juventus Tardelli

Tardelli critica la Juventus, dicendo che le manca una proprietà che la ami.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Tardelli

Argomenti discussi: Ore cruciali per le scelte di Vannacci per Arezzo, Agnelli della Lega: Una reciproca liberazione; A Jeff, che te serve. La commedia fantozziana degli Epstein files; Il ricatto di Askatasuna: ecco perché (certa) Torino tollera la violenza e si auto-assolve.

Agnelli – Elkann, la dinastia che ha tradito l’ItaliaCassa integrazione, sussidi a fondo perduto, rottamazioni e leggi ad hoc. La famiglia Agnelli-Elkann ha sempre goduto di una grande protezione da parte dello Stato. Ma adesso, dopo l’incriminazione ... panorama.it

Maria Sole Agnelli morta oggi a 100 anni: era la sorella dell'Avvocato e di SusannaCento anni di eleganza, passione e impegno civile: la contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli, è morta nella sua villa nella tenuta di Torrimpietra, vicino a Roma, chiudendo ... ilmessaggero.it

Da oltre un secolo la famiglia Morandi alleva ovini, soprattutto pecore e agnelli. Oggi l’azienda di famiglia è portata avanti da Daniele e Nicola, 30 e 27 anni. «Per noi è stato naturale affiancarci a nostro padre nella gestione dell’allevamento» facebook