Tappa a Villa Bellavista | Un bene eccezionale

Villa Bellavista ha aperto le sue porte per un sopralluogo del sottosegretario dell’interno Emanuele Prisco, in carica dal 2 novembre 2022. La visita si è svolta nella giornata di oggi e ha coinvolto diverse aree della storica struttura, che si trova in una zona centrale della città. L’evento ha attirato l’attenzione di media e cittadini interessati alle attività dell’ente pubblico.

Villa Bellavista ha aperto i battenti appositamente per il sopralluogo del sottosegretario dell’interno Emanuele Prisco, in carica dal 2 novembre 2022. Nel primo pomeriggio, insieme al senatore e sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, si era recato a visitare il comando dei vigili del fuoco di Pistoia e poi aveva fatto visita anche alla ’Casemetta’, l’ex comando dei vigili del fuoco di Pistoia che proprio in questi mesi è oggetto di un’importante opera di riequalificazione per restituirlo alla cittadinanza. "Il nostro obiettivo, per Villa Bellavista, è duplice – ha detto Prisco –: oltre al progetto di riqualificazione di questo splendido immobile che ricorda nella sua architettura la reggia di Caserta, il nostro intento è di istituirvi un centro di formazione regionale per i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tappa a Villa Bellavista: "Un bene eccezionale" Articoli correlati Leggi anche: 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San Giovanni Leggi anche: ’Light my fire’ e i Doors. Bellavista chiude col botto Tutti gli aggiornamenti su Villa Bellavista Argomenti discussi: Tappa a Villa Bellavista: Un bene eccezionale; Prisco al convegno su giustizia e sicurezza. Villa Bellavista, nuova vita Distaccamento UffiziRestauro da sette milioni per il complesso da tempo in stato di degrado. L’idea del sindaco Bettarini di portarci alcuni capolavori del museo fiorentino Villa Bellavista come sede distaccata degli ... lanazione.it