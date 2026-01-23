Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha analizzato la partita tra Inter e Pisa, concentrandosi sul primo gol del Pisa. Difendendo Sommer, Palmeri ha messo in discussione l’azione di Zielinski, offrendo una spiegazione dettagliata del episodio. La sua analisi fornisce un punto di vista approfondito sulla dinamica del gol e sulle decisioni arbitrali, contribuendo a chiarire i principali aspetti della partita.

Inter News 24 Inter Pisa, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha difeso Sommer in occasione del primo gol del Pisa accusando Zielinski. Il clima a San Siro è elettrico dopo il clamoroso svantaggio iniziale. Mentre il popolo del web ha già emesso la sua sentenza, mettendo sul banco degli imputati Yann Sommer per l’incredibile regalo che ha permesso a Moreo di segnare con un pallonetto da centrocampo, c’è chi invita a un’analisi più profonda delle responsabilità. Inter Pisa, la contro-analisi di Tancredi Palmeri. Il noto giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto su X per spezzare una lancia a favore del portiere svizzero, allargando il campo delle colpe: L’errore di Zielinski: Secondo Palmeri, la colpa principale non sarebbe di Sommer, ma di Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa: Tancredi Palmeri difende Sommer e punta il dito su Zielinski. La spiegazione del giornalista

FINE PRIMO TEMPO - Inter-Pisa: 3-2, i toscani vincevano 0-2. Rimonta nerazzurra - facebook.com facebook

Wild first half in Serie A: • 11’ Inter 0-1 Pisa • 23’ Inter 0-2 Pisa • 39’ Inter 1-2 Pisa • 41’ Inter 2-2 Pisa • 45’ Inter 3-2 Pisa Pazza Inter x.com