Taglio alle accise per 20 giorni lotta a speculazioni social card | tutte le misure del dl carburanti

Il governo ha annunciato un taglio alle accise sui carburanti per 20 giorni, con l’obiettivo di ridurre i costi per gli automobilisti. Contestualmente, sono state messe in campo misure per contrastare le speculazioni e sostenere l’autotrasporto, in risposta all’aumento delle quotazioni del greggio. Sono inoltre previste iniziative come la social card per aiutare le fasce più vulnerabili.

La lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il sostegno alle famiglie piu bisognose: in una bozza di decreto di soli tre articoli si interviene sulle direttrici chiave per contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti a causa della guerra contro l'Iran. Un decreto che ha ricevuto l'ok del Cdm oggi e che, in base alle bozze, stanzia 608 milioni per il sostegno straordinario all'autotrasporto e 130 milioni in più per la social card, per un totale di 738 milioni di oneri per le casse dello Stato. Le coperture non sono indicate nella bozza. Contro il caro-carburanti taglio accise per 20 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taglio alle accise per 20 giorni, lotta a speculazioni, social card: tutte le misure del dl carburanti Articoli correlati Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governoDisposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali: questo il titolo del decreto legge contro il... Una selezione di notizie su Taglio alle accise per 20 giorni lotta... Temi più discussi: Accise carburanti, verso bonus famiglie-imprese. Per lo Stato extragettito da 9,5 milioni al giorno; Meloni apre alle accise mobili, 'combattiamo la speculazione'; Iran, Meloni in Aula. Il governo prende tempo: niente taglio alle accise; Governo: in arrivo il taglio delle accise per benzina e diesel. Decreto carburanti, il piano del governo: «Bonus per autotrasportatori, taglio accise, social card rafforzata». Le misureDopo il caro carburanti delle ultime settimane in seguito alla guerra in Iran, il governo interviene per mettere un freno a benzina e ... msn.com Decreto carburanti, da taglio delle accise a social card rafforzata e stretta sulla speculazione: la bozza del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Ma cosa ... ilmessaggero.it 18/3/26. Taglio di Po. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi nella chiesa parrocchiale i funerali del pittore tagliolese Silvano Pezzolato morto a 96 anni,molto noto e stimato;aveva donato al comune un grande trittico esposto in sala consiliare. Condoglianze a fig x.com Carburanti, Salvini: “in Cdm taglio delle accise per centinaia di milioni” facebook