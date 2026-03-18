Svizzera precipitata la cabina di un' ovovia a causa del forte vento | si conta almeno un morto e diversi feriti

Una cabina di un'ovovia sulle Alpi Svizzere è precipitata questa mattina a causa del forte vento. L'incidente ha causato almeno una vittima e diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare i superstiti. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell'incidente e i dettagli dell'accaduto.

Tragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la stima precisa delle persone coinvolte, ma si sa per certo che almeno una persona è morta e si contano diversi feriti. La vicenda A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Lo riferiscono diversi media elvetici che riportano le immagini della telecabina che rotola lungo un pendio. Secondo il sito Blick.ch, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita e almeno una persona avrebbe perso la vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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