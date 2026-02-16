Svizzera treno deraglia a causa di una valanga | diversi feriti A bordo c’erano circa 80 persone

Un treno in Svizzera si è schiantato questa mattina alle 7, a causa di una valanga che ha bloccato i binari tra Goppenstein e Briga. A bordo c’erano circa 80 persone, molte delle quali sono rimaste ferite dopo che il convoglio è uscito dai binari. La slavina ha coperto la ferrovia con neve e detriti, rendendo difficile l’intervento dei soccorsi.

Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 del mattino, nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto comunica la polizia cantonale alcune persone sono rimaste ferite. “La causa del deragliamento è stata la caduta di una valanga “, riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs). Il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Briga e l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone. L'articolo Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: diversi feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

