Svizzera treno deraglia a causa di una valanga | diversi feriti A bordo c’erano circa 80 persone
Un treno in Svizzera si è schiantato questa mattina alle 7, a causa di una valanga che ha bloccato i binari tra Goppenstein e Briga. A bordo c’erano circa 80 persone, molte delle quali sono rimaste ferite dopo che il convoglio è uscito dai binari. La slavina ha coperto la ferrovia con neve e detriti, rendendo difficile l’intervento dei soccorsi.
Un treno è deragliato in Svizzera intorno alle 7 del mattino, nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto comunica la polizia cantonale alcune persone sono rimaste ferite. “La causa del deragliamento è stata la caduta di una valanga “, riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs). Il traffico ferroviario è interrotto fra Goppenstein e Briga e l’interruzione della linea si protrarrà almeno fino a martedì. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e sul treno viaggiavano circa 80 persone. L'articolo Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: diversi feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
Una valanga ha causato il deragliamento di un treno nel Canton Vallese, in Svizzera, facendo schiantare il convoglio sulla linea tra Frutigen e Brig.
Treno deragliato in Svizzera dopo una valanga nel Canton Vallese, a bordo circa 80 persone: ci sono feriti
Un treno è uscito dai binari nel Canton Vallese, in Svizzera, dopo essere stato colpito da una valanga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmattino.it
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordoIn Svizzera una valanga ha fatto deragliare un treno sulla linea Frutigen-Brig, nel Canton Vallese: diversi feriti, circa 80 passeggeri a bordo ... fanpage.it
