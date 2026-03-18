Una cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, in Svizzera, a causa del forte vento. Secondo quanto riferito, ci sarebbe almeno una vittima. L’incidente si è verificato nella regione alpina e le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli o le cause precise dell’accaduto.

Una cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera: c’è almeno un morto, riporta il sito “20 Minutes”. Le cause dell’incidente non sono ancora chiarite, ma nella zona si registravano forti raffiche di vento. Secondo le prime ricostruzioni e i video diffusi da testimoni, la cabina si sarebbe staccata e avrebbe iniziato a rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Come riporta Blick, in alcune immagini si vedono persone correre verso il luogo dell’incidente, mentre una foto mostra il trasporto di almeno un ferito da parte dei soccorritori. Un testimone ha riferito che i soccorsi hanno tentato di rianimare una persona per circa 30 minuti, parlando di una scena “scioccante”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento: c’è almeno un morto

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