Svizzera precipita cabinovia | un morto

Una cabina di una cabinovia in una stazione sciistica svizzera è precipitata a causa di una forte raffica di vento, provocando la morte di una persona. L’incidente si è verificato durante le operazioni di trasporto sulla tratta. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto e hanno messo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e i soccorsi.

Una forte raffica di vento ha portato a far precipitare una cabina in una stazione sciistica in Svizzera. All’interno dell’ovovia si trovava solo una persona: l’unica vittima. Le indagini sono in corso e un’altra cabinovia è stata evacuata per sicurezza Alla stazione sciistica di Engelberg, in Svizzera,una cabina è precipitata nel vuoto, portando al decesso di una persona, l’unica a trovarsi dentro l’ovovia. Dalle prime ricostruzioni, la causa è da attribuire al forte vento. Come ha riportato Rsi, la radio televisione svizzera, a riferirlo è stata la polizia cantonale. A Berna, l’ambasciata italiana ha interpellato le autorità competenti che hanno confermato che nessun italiano è stato coinvolto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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