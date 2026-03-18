Questa mattina, nel comprensorio sciistico di Engelberg in Svizzera, una cabinovia è precipitata. Le raffiche di vento raggiungevano i 130 kmh, creando condizioni meteorologiche estreme nella zona. Non sono stati ancora comunicati dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno valutando l’accaduto.

Una cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera. Le cause dell’incidente non sono ancora chiarite, ma nella zona si registravano forti raffiche di vento. Secondo le prime ricostruzioni e i video diffusi da testimoni, la cabina si sarebbe staccata e avrebbe iniziato a rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte. Come riporta Blick, in alcune immagini si vedono persone correre verso il luogo dell’incidente, mentre una foto mostra il trasporto di almeno un ferito da parte dei soccorritori. Un testimone ha riferito che i soccorsi hanno tentato di rianimare una persona per circa 30 minuti, parlando di una scena “scioccante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg: raffiche di vento fino a 130 km/h

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