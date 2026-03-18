Il vento è troppo forte | cabinovia precipita in Svizzera un ferito L'incidente a Engelberg

Questa mattina una cabina della funivia Titlis Seilbahn è precipitata sulle Alpi bernesi, provocando almeno un ferito. L’incidente si è verificato a Engelberg, in Svizzera, a causa di un vento troppo forte. La cabina è caduta durante il passaggio sulla montagna, e i soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere le persone coinvolte.

Una cabina della funivia Titlis?Seilbahn è precipitata questa mattina sulle Alpi bernesi. Almeno una persona è rimasta ferita. Alcune immagini riprese da un testimone mostrano l'ovovia ribaltarsi più volte sulla neve prima dell’impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il vento è troppo forte: stop agli aliscafi per Ischia e ProcidaTrasporti marittimi complicati tra Napoli e le isole del Golfo a causa del forte vento nella vigilia di Natale. Vento troppo forte: numerosi collegamenti con le isole soppressiAncora una giornata complicata per i trasporti marittimi nel golfo di Napoli, con numerosi collegamenti soppressi. Approfondimenti e contenuti su Il vento è troppo forte cabinovia... Discussioni sull' argomento La prima metà di marzo è stata decisamente troppo mite, mentre nel nord è stata troppo secca e troppo soleggiata; LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin senza rivali, Della Mea a ridosso della top10; meteo internazionale: Stagione dei tornado negli Stati Uniti 2026; Aereo scomparso: cos'è successo sulle Alpi della Svizzera? Ultimi aggiornamenti sui detriti e sul pilota. JUST Italia. Soother · Choppin'. Nato in Svizzera, è da generazioni un’impareggiabile fonte di benessere! Olio 31® Just è l’originale miscela di 31 piante: poche gocce purissime e concentrate sprigionano tutte le virtù della natura per offrirti sollievo e benesser - facebook.com facebook Il #18marzo 1964 è inaugurato il traforo del #GranSanBernardo, che dal 19 collegherà Italia e Svizzera. Lungo 5798 m. mette in comunicazione la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Passa sotto l'omonimo valico alpino, sul confine italo-svizzero, x.com