Svizzera cabina di un' ovovia precipita per il forte vento | un morto e diversi feriti

Nella mattina di oggi, sulle Alpi Svizzere, una cabina di un'ovovia è caduta a causa del vento forte. L'incidente ha provocato un morto e diversi feriti, secondo le autorità locali. I soccorritori sono intervenuti rapidamente sul posto per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte. La polizia sta indagando sulle cause dell'accaduto.

Tragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la stima precisa delle persone coinvolte, ma si sa per certo che almeno una persona è morta e si contano diversi feriti. La vicenda A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Lo riferiscono diversi media elvetici che riportano le immagini della telecabina che rotola lungo un pendio. Secondo il sito Blick.ch, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita e almeno una persona avrebbe perso la vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Articoli correlati Leggi anche: Svizzera, precipitata la cabina di un'ovovia a causa del forte vento: si conta almeno un morto e diversi feriti Svizzera, cabinovia precipita a Engelberg per il forte vento: c’è almeno un mortoUna cabinovia è precipitata questa mattina nel comprensorio sciistico di Engelberg, nel centro della Svizzera: c’è almeno un morto, riporta il sito... Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Altri aggiornamenti su Svizzera cabina di un'ovovia precipita... Temi più discussi: Swiss ha troppi assistenti di volo: incentivi per chi lascia; Gianmario Verona (Human Technopole): Distretti nati spontaneamente, ma ora serve una cabina di regia; Bisogna cooperare di più con l'Unione europea; C'è anche una famiglia svizzera bloccata nel porto di Dubai. Svizzera, cabinovia si schianta per i forti venti, almeno un feritoAttimi di paura nella stazione sciistica del Titlis, nel cantone di Obvaldo, dove nella mattinata di mercoledì una cabinovia si è schiantata violentemente dopo essere stata sferzata da forti raffiche ... msn.com Svizzera, cabina di un'ovovia precipita a Engelberg per il forte vento: soccorsi sul postoSecondo le prime ricostruzioni e i video diffusi da testimoni, la cabina si sarebbe staccata e avrebbe iniziato a rotolare lungo un pendio innevato, ribaltandosi più volte ... corriere.it Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti - facebook.com facebook Il #18marzo 1964 è inaugurato il traforo del #GranSanBernardo, che dal 19 collegherà Italia e Svizzera. Lungo 5798 m. mette in comunicazione la Valle d'Aosta con il cantone svizzero del Vallese. Passa sotto l'omonimo valico alpino, sul confine italo-svizzero, x.com