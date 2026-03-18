Svizzera cabina di ovovia precipita a Engelberg | bilancio drammatico

Una cabina di un’ovovia è precipitata su un pendio innevato a Engelberg, in Svizzera, durante la tarda mattinata. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha coinvolto altri passeggeri che sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le autorità locali hanno già avviato le procedure di verifica sulla sicurezza dell’impianto.

Tragedia sulle Alpi svizzere, dove una cabina di un’ovovia è precipitata lungo un pendio innevato nella tarda mattinata, provocando la morte di una persona. L’incidente è avvenuto nella località sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo, in condizioni meteo particolarmente critiche. Secondo le prime informazioni diffuse dai media elvetici, il forte vento, con raffiche fino a 130 chilometri orari, avrebbe contribuito alla perdita di stabilità della cabina, poi rotolata più volte lungo il versante prima dell’impatto. Stando a quanto riportato dal sito Blick.ch, la persona a bordo – inizialmente segnalata come gravemente ferita – sarebbe poi deceduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Svizzera, cabina di ovovia precipita a Engelberg: bilancio drammatico Articoli correlati Leggi anche: Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti Leggi anche: Engelberg, cabina di un'ovovia precipita per il vento: morta la persona a bordo, era da sola Una raccolta di contenuti su Svizzera cabina di ovovia precipita a... Discussioni sull' argomento Al Bano racconta la sua esperienza in Iran ?Fui il primo sequestrato a Teheran; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i numeri vincenti. Un morto per la caduta di una cabina di un ovovia ad Elgelberg in Svizzera, dove ci sono forti raffiche di ventoLa vittima era salita da sola in cabina, la polizia federale, interpellata dall'ambasciata italiana a Berna, ha escluso qualsiasi coinvolgimento di italiani ... rtl.it Ovovia precipita nel vuoto a Engelberg, un morto in SvizzeraUna cabina di una ovovia di Engelberg, rinomata località sciistica Svizzera, è precipitata in tarda mattinata causando la morte ... ilriformista.it #Svizzera Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la Radio televisione sv - facebook.com facebook Svizzera, pagare (circa 30 euro) per vedere online stupri di minori: il pericoloso fenomeno #svizzera x.com