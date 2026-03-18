Svizzera cabina di ovovia precipita a Engelberg | bilancio drammatico

Da thesocialpost.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cabina di un’ovovia è precipitata su un pendio innevato a Engelberg, in Svizzera, durante la tarda mattinata. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha coinvolto altri passeggeri che sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre le autorità locali hanno già avviato le procedure di verifica sulla sicurezza dell’impianto.

Tragedia sulle Alpi svizzere, dove una cabina di un’ovovia è precipitata lungo un pendio innevato nella tarda mattinata, provocando la morte di una persona. L’incidente è avvenuto nella località sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo, in condizioni meteo particolarmente critiche. Secondo le prime informazioni diffuse dai media elvetici, il forte vento, con raffiche fino a 130 chilometri orari, avrebbe contribuito alla perdita di stabilità della cabina, poi rotolata più volte lungo il versante prima dell’impatto. Stando a quanto riportato dal sito Blick.ch, la persona a bordo – inizialmente segnalata come gravemente ferita – sarebbe poi deceduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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