Engelberg cabina di un' ovovia precipita per il forte vento | un morto e diversi feriti

Nella mattina di oggi, sulle Alpi Svizzere, un'ovovia ha subito un incidente a causa delle condizioni atmosferiche, con il cavo che si è spezzato e la cabina che è precipitata. L'incidente ha causato la morte di una persona e il ferimento di altri. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi per assistere i coinvolti e gestire la situazione.

Tragedia sulle Alpi Svizzere. Nella tarda mattina di oggi, un'ovovia è precipitata a causa del forte vento. Al momento non si consce la stima precisa delle persone coinvolte, ma si sa per certo che almeno una persona è morta e si contano diversi feriti. La vicenda A causa del forte vento sulle Alpi svizzere che ha raggiunto i 130 chilometri orari, una cabina di un'ovovia sarebbe precipitata nella tarda mattinata di oggi nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo. Secondo il sito Blick.ch, una persona sarebbe rimasta gravemente ferita e almeno una persona avrebbe perso la vita. Il direttore degli impianti di risalita ha confermato l'incidente alla Srf, la televisione svizzera di lingua tedesca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Svizzera, cabina di un'ovovia precipita per il forte vento: un morto e diversi feriti

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