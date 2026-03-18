Sventato assalto a un portavalori sulla Autostrada del Sole nel modenese Ferito un poliziotto

Un tentativo di assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole tra Bologna e Modena è stato fermato dalla polizia, che ha condotto un’ampia operazione nella zona industriale di Vignola. Durante l’intervento, un agente è rimasto lievemente ferito. Alla task force hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero.

La polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Con una vasta operazione di polizia nella zona industriale di Vignola (Modena), alla quale hanno partecipato anche i Nocs e un elicottero, è rimasto lievemente ferito un poliziotto. Sono 12 i fermati che stavano progettando l’assalto, individuati nella loro base operativa. Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enne: «Approfittava del vagone affollato» Trapianti di organi fuori dai protocolli e rapporti «deteriorati», la Regione ricostruisce il caos al Monaldi: «Ora ripensiamo tutto il sistema» Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Open: «Nathan e Catherine devastati dal dolore. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Assalto a un portavalori sulla A14: commando in azione nel Chietino. Traffico bloccato in autostradaL’assalto a un furgone portavalori ha paralizzato l’autostrada A14 nelle prime ore di lunedì mattina. Leggi anche: Cerignola-Canosa di Puglia: assalto a portavalori in autostrada Nel pomeriggio