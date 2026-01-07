Cerignola-Canosa di Puglia | assalto a portavalori in autostrada Nel pomeriggio
Nel pomeriggio, lungo l’autostrada tra Cerignola e Canosa di Puglia, si è verificato un assalto a un portavalori. I malviventi hanno utilizzato la tecnica consueta, posizionando chiodi in strada e incendiando i veicoli coinvolti. L’episodio rappresenta un esempio di criminalità organizzata che mette in atto azioni rapide e violente, creando preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità locali.
La consueta tecnica: chiodi in strada, automezzi dati alle fiamme. I banditi hanno agito nel pomeriggio. Assalto ad un portavalori all’altezza dello svincolo di Cerignola est dell’autostrada A14 in carreggiata sud, verso Canosa di Puglia. Da quantificare il bottino. L'articolo Cerignola-Canosa di Puglia: assalto a portavalori in autostrada Nel pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Un assalto armato quello al portavalori sulla A14 tra spari e auto in fiamme: il bottino sarebbe ingente.
Assalto al portavalori sull’A14 tra Cerignola e Canosa Assalto al portavalori nel primo pomeriggio (del 7 gennaio) sull'A14, al km 595, tra Cerignola est e Canosa. L'autostrada al momento è bloccata in entrambi i sensi di marcia (notizia in aggiornamento) - facebook.com facebook
