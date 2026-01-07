Cerignola-Canosa di Puglia | assalto a portavalori in autostrada Nel pomeriggio

Nel pomeriggio, lungo l’autostrada tra Cerignola e Canosa di Puglia, si è verificato un assalto a un portavalori. I malviventi hanno utilizzato la tecnica consueta, posizionando chiodi in strada e incendiando i veicoli coinvolti. L’episodio rappresenta un esempio di criminalità organizzata che mette in atto azioni rapide e violente, creando preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità locali.

Assalto armato sulla SP231, rubata cisterna di olio da 300mila euro, ritrovata vuota a Cerignola - Un'operazione paramilitare ha scosso nella notte tra lunedì e martedì scorso il tratto stradale tra Andria e Canosa di Puglia, nei pressi della zona di ... ilsipontino.net

Incidente A14 oggi: tratto chiuso in Puglia per assalto a portavalori - Hai avuto notizia di un incidente sulla A14 avvenuto oggi in Puglia? sicurauto.it

19 DICEMBRE 2025 - CERIGNOLA, ASSALTO AL PORTAVALORI: BANDITI IN FUGA SENZA BOTTINO?

Assalto al portavalori sull’A14 tra Cerignola e Canosa Assalto al portavalori nel primo pomeriggio (del 7 gennaio) sull'A14, al km 595, tra Cerignola est e Canosa. L'autostrada al momento è bloccata in entrambi i sensi di marcia (notizia in aggiornamento) - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.