Assalto a un portavalori sulla A14 | commando in azione nel Chietino Traffico bloccato in autostrada

Nella prima mattinata di lunedì, un assalto a un portavalori ha causato il blocco del traffico sulla A14 nel Chietino. L’evento, verificatosi intorno alle 6, ha coinvolto un commando che ha messo in atto l’azione. La situazione ha determinato disagi alla viabilità autostradale, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini.

Un assalto a un portavalori ha paralizzato l’autostrada A14 nelle prime ore di lunedì. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30, lungo la carreggiata nord, all’altezza di Ortona, nel territorio del Chietino. I malviventi hanno disseminato dei chiodi, utilizzato dei fumogeni e incendiato almeno un paio di mezzi per coprire la fuga sulla sede stradale, creando una situazione di pericolo per chi transitava in quel momento sull’arteria adriatica. Sul posto sono intervenute le pattuglie del Centro Operativo Autostradale ( Coa) della Polizia stradale di Pescara, insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

