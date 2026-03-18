Modena sventato assalto a portavalori | 12 fermati e ferito un poliziotto

Nel pomeriggio, la Polizia di Stato ha effettuato un blitz in un capannone nella zona di campagna di Vignola, nel Modenese, fermando 12 persone. Durante l’operazione, un agente è rimasto ferito. La polizia ha individuato una banda di sospetti rapinatori, evitando un possibile assalto a un portavalori. Le autorità hanno eseguito i fermo e proseguono le indagini.

Blitz della Polizia di Stato nel pomeriggio in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola, dove è stata individuata una banda di presunti rapinatori. All’operazione hanno preso parte anche gli agenti del NOCS, reparto speciale intervenuto per mettere in sicurezza l’area. Sono state fermate 12 persone. Nel corso del blitz, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato un conflitto a fuoco. Il bilancio è di dodici persone fermate. Un poliziotto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Gli investigatori stanno ora verificando la posizione dei fermati e ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Modena, sventato assalto a portavalori: 12 fermati e ferito un poliziotto Articoli correlati Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 12 fermati: sventato il colpoModena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti attraverso i campi, esplosioni di arma da fuoco ed elicottero in azione:... Sventato assalto a un portavalori sulla Autostrada del Sole, nel modenese. Ferito un poliziottoLa polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena.