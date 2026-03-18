Un'immagine di una torta di compleanno decorata con una svastica e il simbolo delle SS, pubblicata su Instagram, si è diffusa rapidamente sui social media. Il titolare della pasticceria ha dichiarato che il cliente aveva chiesto uno scherzo per il figlio. La foto ha suscitato reazioni forti e ha generato una bufera di commenti online.

L’immagine di una torta di compleanno con una svastica e il simbolo delle SS pubblicata su Instagram è diventata virale nel giro di pochi minuti. Succede a Matera, dove la pasticceria Note di Gusto ha condiviso sui social la foto del dolce realizzato per un diciannovesimo compleanno, scatenando una valanga di polemiche e commenti indignati per la presenza di simboli offensivi. Travolto dalle critiche, il titolare del locale Alessandro Cirimelli è intervenuto con delle scuse pubbliche: “È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento”. “Chiediamo scusa per la pubblicazione del post”. Cirimelli ha poi preso le distanze dal contenuto della torta: “Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Svastica e simbolo delle SS sulla torta di compleanno, il titolare della pasticceria: “Il cliente voleva fare uno scherzo al figlio”. Bufera social

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