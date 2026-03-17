Polemica aMateraper unatorta di compleannopreparata da una pasticceria che, seguendo le direttive di un ordine per un 19esimo compleanno, ha realizzatouna torta con una svastica in cioccolato e il simbolo delle SS. È stata la stessa attività a pubblicare suInstagramla foto, che è subito diventatavirale, suscitando profondaindignazioneper isimboli nazisti. In seguito ai commenti negativi, l’immagine è stata rimossa e i titolari hanno pubblicato unmessaggio di scuse. Protagonista della vicenda la pasticceria “Note di gusto” di Matera, che è statasubissata di aspre critichedopo aver postato sulla sua pagina social la foto di una torta di compleanno con una svastica il simbolo delle SS, realizzata su commissione per un 19esimo compleanno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Polemica a Matera, pasticceria posta foto di torta con svastica: “Non abbiamo pensato alle conseguenze”

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