Su un' auto con a bordo pistola e fucile a canne mozze scendono e scappano alla vista degli agenti

Mercoledì 14 gennaio, in un’area rurale di Torremaggiore, la Polizia Locale ha sequestrato armi, tra cui una pistola e un fucile a canne mozze, trovate a bordo di un veicolo. Alla vista degli agenti, i soggetti coinvolti sono scappati a piedi. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione sul territorio, volte a garantire la sicurezza pubblica.

Mercoledì 14 gennaio, in un'area rurale di Torremaggiore, la Polizia Locale ha portato a termine un rilevante sequestro di armi. Coordinati dal domandante Donato Sangiorgio, gli agenti intervenuti hanno intercettato un’auto, il cui conducente, alla vista della pattuglia della Municipale, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Pistola con matricola abrasa e fucile a canne mozze nascosti in cucina, arrestato un 21enne

Leggi anche: Un 16enne nascondeva marijuana e un fucile a canne mozze in cantina: arrestato dalla polizia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Droga e un arsenale da guerra: la scoperta della polizia (VIDEO); Napoli e Melito, operazione della polizia: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestrati; Archi, balestre e corna di daino: denunciati tre bracconieri sorpresi nelle Madonie in una zona off limits per la caccia; Melito, armi da guerra e chili di droga: due arresti, scoperto anche arsenale in un box.

Polizia locale sequestra nel Foggiano fucile a canne mozze e pistola - Un fucile a canne mozze, una pistola con caricatore, un passamontagna e numerose cartucce a pallettoni sono stati trovati in un borsone dagli agenti della polizia locale impegnati nelle attività di co ... ansa.it